«С передачей «СИБУР Арены НК» Нижнекамску спорт в городе получит новый импульс»

Мы видим, как местные жители любят спорт, и хотим укреплять эти отношения

С передачей «СИБУР Арены» в руки исполкома Нижнекамска, спорт в столице нефтехимии получит новый импульс, полагает экс-защитник «УНИКСа» и чемпион Европы по баскетболу, а сейчас руководитель направления «Спортивное спонсорство «СИБУРа» Сергей Быков. Подробнее в материале «Татар-информа».

- Сергей, у вас богатый опыт в профессиональном спорте, а сейчас вы руководите спортивными проектами СИБУРа, курируете нижнекамские хоккейный и футбольный клубы «Нефтехимик» - расскажите об этом подробнее. Какое спортивное событие в Татарстане произвело на вас большее впечатление?

- СИБУР реализует программу социальных инвестиций «Формула хороших дел» (далее ФХД - прим. ред.) в 18 регионах присутствия компании по 7 направлениям. Как лидер спортивного трека, я регулярно посещаю многие регионы, но у меня остается прочная связь с Татарстаном. Полтора года я отыграл в УНИКСе (с февраля 2014 года по июль 2015-го - прим. ред.), и этот период запомнился массой ярких воспоминаний и спортивных побед. В 2018 году я пришел в СИБУР, а позже, когда в наш периметр вошли предприятия Татарстана, стал курировать взаимодействие компании с футбольным и хоккейным «Нефтехимиками». При этом есть четкое разделение, на что компания влияет, а на что нет. Оперативное управление клубами осуществляют наемные менеджеры, отвечающие за спортивные достижения и хозяйственную деятельность клубов. Считаем такой подход правильным -– у нас другой бизнес и другие компетенции. Я же, как представитель акционера, отвечаю за формирование и исполнение бюджета, а также даю оценку деятельности менеджмента.

Татарстан - неофициальная спортивная столица России. У региона большой опыт проведения крупных российских и международных соревнований. Неудивительно, что Казани доверили проведение международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». СИБУР выступил генеральным спонсором игр в категории ESG (Environmental, Social, Governance - окружающая среда, общество, управление - прим. ред.). На играх компания поддержала дисциплину «Кибатлетика». Передовые технологии, сила духа, стремление к новым вершинам — все это заложено в ДНК СИБУРа и кибатлетов. Я был в Казани во время проведения турнира и был впечатлен его масштабом и уровнем подготовки. Это яркое событие не только для региона, но и для всей страны. Поздравляю республику с его проведением и желаю новых спортивных успехов!

- Как организована поддержка спорта в Татарстане? На чем вы делаете акцент?

- Как социально ответственный бизнес, мы фокусируемся в первую очередь на детско-юношеском спорте, массовых программах. Для компании важно развивать любительский спорт, повышая популярность здорового образа жизни, сделать массовый спорт доступным для жителей регионов присутствия. Главный принцип ФХД - долгосрочный социальный эффект.

Профессиональный спорт, как верхушка системы подготовки, является важной частью жизни жителей республики. Мы с уважением к этому относимся – все обязательства по поддержке спорта, которые компания на себя приняла, безусловно выполняются.

Мы поддерживаем футбольный «Рубин», ватерпольный «Синтез», футбольный и хоккейный клубы «Нефтехимик». В Нижнекамске мы запустили флагманские проекты ФХД – «Школу баскетбола» и «Школу футбола». В 2023 году в Казани на эконабережной реки Нокса СИБУР совместно с ГК «Дело» открыл центр уличного баскетбола и гандбола. Площадь спортивного объекта составляет почти 3 тыс. квадратных метров.

В этом году СИБУР в третий раз выступит экологическим спонсором Казанского марафона. Мы минимизируем экологический след крупнейшего бегового события Татарстана - все пластиковые бутылки из-под напитков направляются на переработку и используются для создания инновационной гранулы Vivilen, из которой можно произвести новую экологичную упаковку.

«СИБУР Арена НК» для жителей Нижнекамска - это возможность заниматься любым из десяти видов спорта»

- В марте этого года власти совместно с СИБУРом открыли в Нижнекамске новый современный многофункциональный спортивный центр «СИБУР Арена НК». Кто сейчас осуществляет оперативное управление объектом? Когда он будет открыт для населения?

- Реконструкция спорткомплекса стала возможна благодаря соглашению компании и властей республики. В рамках договоренностей, 700 млн рублей выделялось на модернизацию объекта из бюджета, столько же выделял СИБУР. Но впоследствии компания дополнительно выделила 248 млн рублей на строительство нового многофункционального спортивного зала, доведя свои вложения в «СИБУР Арену НК» почти до миллиарда рублей.

По завершении реконструкции объект безвозмездно передали исполкому Нижнекамска. Сейчас администрация города сосредоточила в своих руках управление новым объектом. Исполком лучше понимает нужды жителей, исходя из этого формирует штат сотрудников и тренерского состава, составляет расписание занятий и определяет порядок работы арены как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Буквально вчера глава Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал, что маленькие гимнастки впервые провели свою тренировку «СИБУР Арене НК». У комплекса появилась своя страница в ВК – «СИБУР Арена НК», следим за их новостями.

- Что требуется для того, чтобы вырастить профессионального спортсмена? Как этому будет способствовать «СИБУР Арена НК»?

- Взращивание чемпиона - это совокупность многих факторов. Прежде всего, необходима серьезная селекция в детских секциях, эффективная методика подготовки резерва, качественно подобранный тренерский состав и возможность тренироваться в хороших условиях. Все это увеличивает шансы воспитать чемпиона.

На мой взгляд, непринципиально каким видом спорта занимаешься, спорт формирует правильные качества, такие как целеустремленность, трудолюбие, дисциплина, умение работать в команде. Эти качества помогают ребенку сформироваться как личности. И не важно, что выбирают юные спортсмены – профессиональный спорт или любую другую сферу, наличие таких качеств однозначно помогает добиться успеха в жизни.

«СИБУР Арена НК» для жителей Нижнекамска - это возможность заниматься любым из десяти видов спорта - настольный теннис, гандбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика художественная гимнастика, фитнес, танцы.

На открытии спорткомплекса я был впечатлен уровнем инфраструктуры. Вспомнил свое детство в Новодвинске Архангельской области - в те годы у нас не было ничего подобного. Поэтому мне особенно радостно от появления в городе современной спортивной арены, и я уверен, это позитивно отразится на качестве жизни нижнекамцев в целом, и на появлении новых спортивных звезд, в частности.