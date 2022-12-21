С охотничьих угодий в Пестречинском и Алькеевском районе снят карантин по АЧС

В Татарстане снят карантин с части территории охотхозяйства «Радуга» в Пестречинском районе и общедоступных охотничих угодий в Алькеевском районе. Об этом говорится в указе Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее на территориях действовал карантин из-за случаев африканской чумы свиней среди диких кабанов.

Помимо охотничьих угодий, ограничения распространялись на населенные пункты в Пестречинском, Алькеевском, Спасском, Лаишевском и Рыбно-Слободском районах, а также зону наблюдения, охватившую еще несколько муниципалитетов.

Тем не менее в эпизоотических очагах — охотничьих угодьях — еще на 180 дней запрещен вывоз свиней, продуктов убоя и переработки, не прошедших термическую переработку, реализация свиней.