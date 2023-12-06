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С отравлением госпитализировали 40 строителей терминала «Петропавловск-Камчатский»
На Камчатке массово отравились рабочие, которые строят терминал аэропорта «Петропавловск-Камчатский», сообщает РИА Новости.
Всего 40 человек доставили в несколько больниц. Прокуратура начала проверку. Установлено, что все рабочие питались в одном кафе, что находится на строящемся объекте. Сейчас там работают специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.
По предварительным данным, причиной отравления стал гастроэнтерит.
Медики сообщают, что пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести и получают все необходимое.
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