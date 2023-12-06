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Происшествия 6 декабря 2023 08:17

С отравлением госпитализировали 40 строителей терминала «Петропавловск-Камчатский»

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На Камчатке массово отравились рабочие, которые строят терминал аэропорта «Петропавловск-Камчатский», сообщает РИА Новости.

Всего 40 человек доставили в несколько больниц. Прокуратура начала проверку. Установлено, что все рабочие питались в одном кафе, что находится на строящемся объекте. Сейчас там работают специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.

По предварительным данным, причиной отравления стал гастроэнтерит.

Медики сообщают, что пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести и получают все необходимое.

#Массовое отравление
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