С отравлением госпитализировали 40 строителей терминала «Петропавловск-Камчатский»

На Камчатке массово отравились рабочие, которые строят терминал аэропорта «Петропавловск-Камчатский», сообщает РИА Новости.

Всего 40 человек доставили в несколько больниц. Прокуратура начала проверку. Установлено, что все рабочие питались в одном кафе, что находится на строящемся объекте. Сейчас там работают специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.

По предварительным данным, причиной отравления стал гастроэнтерит.

Медики сообщают, что пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести и получают все необходимое.