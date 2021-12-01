С открытия ковид-госпиталя в Пестрецах скончались шесть человек

С 18 октября — момента открытия ковид-госпиталя в Пестрецах — умерли шесть человек, все они были пожилыми людьми. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил глава района Ильхам Кашапов.

«С момента открытия госпиталя умерли шесть пестречинцев. Все эти люди были в возрасте от 60 лет. Еще раз обращаюсь ко всем — берегите себя, своих родных и близких и делайте правильные шаги, чтобы болезнь вас не коснулась», — отметил глава района.

На сегодняшний день в стационаре ковид-госпиталя находится 13 человек, двое самых тяжелых пациентов переведены в городскую клиническую больницу №7.

«Я сам посещал наше инфекционное отделение в Центральной больнице, смотрел, как работают врачи, узнавал, как чувствуют себя пестречинцы. Работа организована на высоком уровне, люди хотят поскорее выздороветь», — поделился глава района.

Спикер также отметил, что уровень вакцинации в Пестречинском районе достиг 80%. По состоянию на 30 ноября 26 296 человек привились от коронавируса, из них вторым компонентом —23 276 человек. За 2021 год 247 жителей Пестречинского района РТ переболели Covid-19.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить по всей стране. О том, что нужно сбить пик новой волны эпидемии, подчеркивал Президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ.