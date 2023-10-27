С осужденного наркоторговца в РТ хотят взыскать 28 млн рублей, отмытых через «крипту»

В Татарстане прокуратура обратилась в Советский районный суд Казани с иском к осужденному за незаконный оборот наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В марте этого года злоумышленника осудили за оборот наркотиков и легализацию преступных доходов. В 2019 году он занимался сбытом запрещенных веществ в Казани, в качестве оплаты использовалась криптовалюта, которая впоследствии переводилась в рубли. Сумма легализованных средств превысила 28 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что цель указанных сделок с криптовалютой противоречит основам правопорядка и нравственности. В связи с этим она требует признать сделки ничтожными и взыскать незаконно полученный доход с ответчика.