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С острова под Казанью спасли пожилого мужчину, у которого случился инсульт
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Накануне днем спасателям поступило сообщение, что в Зеленодольском районе на территории СНТ «Щурячий» на острове Аленка на Волге 69-летнему мужчине стало плохо. Предположительно, у него инсульт, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
К спасателя обратился сосед пожилого мужчины. С его слов, дом больного находится на острове и скорая не может подъехать.
Спасатели на снегоходах прибыли к месту, откуда отвезли пострадавшего до кареты скорой помощи.
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