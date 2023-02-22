С острова под Казанью спасли пожилого мужчину, у которого случился инсульт

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне днем спасателям поступило сообщение, что в Зеленодольском районе на территории СНТ «Щурячий» на острове Аленка на Волге 69-летнему мужчине стало плохо. Предположительно, у него инсульт, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

К спасателя обратился сосед пожилого мужчины. С его слов, дом больного находится на острове и скорая не может подъехать.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Спасатели на снегоходах прибыли к месту, откуда отвезли пострадавшего до кареты скорой помощи.