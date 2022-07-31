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Ру Тат
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Происшествия
31 июля 2022  11:12

С острова под Казанью спасатели вывезли компанию отдыхающих, у которых сломалась лодка

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Накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что на островах напротив поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана застряла компания отдыхающих из-за того, что у них сломалась лодка.

Как выяснилось, четыре человека 28 июля отправились на лодке отдыхать на остров. Утром следующего дня лодка сломалась и вернуться они не могут. Младшему из компании – 17 лет, старшему – 38.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на остров прибыли спасатели ЗПСО №2, они вывезли отдыхающих на большую землю. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#спасатели
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