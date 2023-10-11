В Менделеевске рассказали, сколько стоит организовать детский автогородок

Идея создания автогородка возникла в 2015 году во время посещения детского сада председателем совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкатом Миннихановым.

Для воплощения мечты в реальность потребовалось несколько лет и порядка 600 тысяч рублей. На эти средства подготовили ровную асфальтированную площадку и закупили светофоры, дорожные знаки, методические рекомендации для занятий с дошкольниками, сообщает пресс-служба главы Менделеевского района Радмира Беляева.

Эта площадка является единственной в городе и будет использоваться детьми из всех дошкольных и школьных учреждений города и района.

ГИБДД МВД по РТ вручили в подарок велосипеды, а пропаганда безопасности дорожного движения — самокат, защитное обмундирование и принтер. Также был подарен электроавтомобиль.