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В Менделеевске рассказали, сколько стоит организовать детский автогородок
Идея создания автогородка возникла в 2015 году во время посещения детского сада председателем совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкатом Миннихановым.
Для воплощения мечты в реальность потребовалось несколько лет и порядка 600 тысяч рублей. На эти средства подготовили ровную асфальтированную площадку и закупили светофоры, дорожные знаки, методические рекомендации для занятий с дошкольниками, сообщает пресс-служба главы Менделеевского района Радмира Беляева.
Эта площадка является единственной в городе и будет использоваться детьми из всех дошкольных и школьных учреждений города и района.
ГИБДД МВД по РТ вручили в подарок велосипеды, а пропаганда безопасности дорожного движения — самокат, защитное обмундирование и принтер. Также был подарен электроавтомобиль.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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