С опозданием на семь часов самолет вылетел из Казани в Волгоград

Самолет, который сегодня задержали на семь часов, вылетел из Казани в Волгоград в 20:37.

На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с авиационными правилами.

«Татар-информ» рассказывал, что транспортная прокуратура сегодня проверяла соблюдение прав пассажиров задержанного рейса до Волгограда. Для этого в аэропорт прибыл старший помощник транспортного прокурора.

Рейс авиакомпании «Икар» был перенесен с 12.50 по технической причине.