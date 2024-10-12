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Происшествия 12 октября 2024 21:14

С опозданием на семь часов самолет вылетел из Казани в Волгоград

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Самолет, который сегодня задержали на семь часов, вылетел из Казани в Волгоград в 20:37.

На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с авиационными правилами.

«Татар-информ» рассказывал, что транспортная прокуратура сегодня проверяла соблюдение прав пассажиров задержанного рейса до Волгограда. Для этого в аэропорт прибыл старший помощник транспортного прокурора.

Рейс авиакомпании «Икар» был перенесен с 12.50 по технической причине.

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