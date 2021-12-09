С октября казанцы воспользовались телеграм-ботом о вакцинации 116 тыс. раз

Пользователи Сети воспользовались казанским телеграм-ботом о вакцинации 116 тыс. раз. В среднем они проводили в нем около двух с половиной минут, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Бот помогает казанцам узнать, есть ли в прививочном пункте та или иная вакцина. Информация обновляется ежедневно в 8 утра. Сервис доступен в мессенджере Telegram – @VaccinationKazanBot.

Сервис был создан мэрией столицы РТ и Управлением здравоохранения Минздрава РТ по Казани.