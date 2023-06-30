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С октября денежное довольствие военных в России вырастет на 10,5%
С октября этого года довольствие военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов увеличатся на 10,5%. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по госконтракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву <...>», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Также изменения коснутся окладов по специальным званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможни и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.
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