«С обвинением не согласна»: что сказала суду зампред Госкомитета РТ по туризму

Взятку – курсами: замглавы Госкомитета по туризму РТ Айгуль Балахонцеву обвиняют в коррупционном преступлении. Следствие считает, что она делилась с директором турфирмы сведениями о будущих закупках, а благодарность получила в виде оплаты обучения. Из зала суда – репортаж «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Взятка образовательными курсами

Вахитовский суд Казани сегодня отправил под домашний арест заместителя председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцеву. 9 ноября она и директор компании «Туристско-информационный центр» Любовь Ковалева стали фигурантами уголовного дела о взятке.

Накануне, 10 ноября, стало известно, что Балахонцева и Ковалева были задержаны и допрошены в качестве подозреваемых. Сегодня Айгуль Балахонцевой было предъявлено обвинение по статье о получении взятки.

По версии следствия, в период с января 2023-го по ноябрь 2024 года Балахонцева, пользуясь должностными полномочиями, предоставляла сведения о предстоящих закупках Госкомитета директору фирмы «Туристско-информационный центр» Любови Ковалевой. Госкомитет по туризму неоднократно заключал контракты с этой фирмой. По версии следствия, Ковалева оплатила услуги Балахонцевой, оплатив ей образовательные курсы.

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении Айгуль Балахонцевой меры пресечения в виде домашнего ареста. Избрание иной меры пресечения следствие считает невозможным», – заявила сегодня в суде следователь 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Алия Мухьянова.

К слову, именно этот отдел Следственного комитета занимается расследованием экономических преступлений.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Она не может скрыться, она сдала все загранпаспорта»

Просьбу следователя о заключении подозреваемой под домашний арест поддержал и государственный обвинитель Михаил Житлов. Он тоже попросил суд отправить Балахонцеву под домашний арест на время предварительного следствия, до 9 января 2027 года, сославшись на то, что подозреваемая может скрыться или повлиять на ход расследования.

Против домашнего ареста ожидаемо высказалась сама Балахонцева. Из ее речи стало известно, что ее служебный контракт временно приостановлен, однако не расторгнут, то есть на данный момент она не уволена. Также она сообщила, что не согласна с квалификацией предъявленного обвинения.

«Ваша честь, я прошу отказать в удовлетворении ходатайстве следователя о избрании мне меры пресечения в виде домашнего ареста. Прошу избрать мне более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Я имею постоянное место жительства в Казани, ранее не судима, у нарколога и психиатра на учете не стою, по месту работы характеризуюсь положительно, имею множество благодарностей и наград. Ранее не судима. Я не намерена скрываться или влиять на ход расследования. Я добровольно передала все свои заграничные паспорта для приобщения к материалам дела. С квалификацией предъявленного мне обвинения я не согласна, но это не значит, что я противодействую следствию. Я выразила готовность возместить денежные средства за обучение», – обратилась к суду Айгуль Балахонцева.

Защитник Балахонцевой также просил суд отказать стороне обвинения. Адвокат Ильяс Галиуллин выступил сразу после своей подзащитной.

«Органами предварительного следствия не представлено достаточных и конкретных доказательств необходимости именно домашнего ареста. Добровольно заявлено ходатайство о передаче следователю всех заграничных паспортов, включая служебный, по которому Балахонцева выезжала заграницу. Данные паспорта сейчас у следователя. Я считаю, что тем самым устранены основания полагать, что она может скрыться», – выступил в суде адвокат Галиуллин.

Айгуль Балахонцевой 41 год. 2 ноября 2020 года она была назначена заместителем председателя Госкомитета Республики Татарстан по туризму. До этого на протяжении шести лет она работала начальником отдела продвижения туристского продукта Госкомитета Республики Татарстан по туризму.

Высшее образование она получила в Нижегородском государственном лингвистическом университете, по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». После она еще несколько раз получала дополнительное образование: в 2017 году в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ по программе «Подготовка и проведение мероприятий», в 2019 году – в «Корпоративном университете Сбербанка» проходила профессиональную переподготовку по программе «Цифровая трансформация».