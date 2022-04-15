С обочин федеральных автодорог в Татарстане собрано около 120 тонн мусора

С обочин федеральных автомобильных дорог в Татарстане собрано 121,5 тонны мусора – 60 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Федеральные дорожники приступили к подготовке трасс к эксплуатации в весенний период. Проводятся работы по уборке мусора с разделительной полосы, обочин, откосов, в полосе отвода и на площадках отдыха», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, работники подрядных организаций чистят и моют дорожные знаки, устройства для отражения света, барьерное и перильное ограждения, информационные щиты, пешеходные переходы, автобусные остановки и шумозащитные экраны, а также занимаются восстановлением поврежденных технических средств организации дорожного движения.

Ежедневно в выполнении этих работ участвуют 120 дорожных рабочих, задействовано 45 единиц техники.

При наступлении устойчивых положительных температур сотрудники подрядных организаций начнут покраску элементов обустройства дорог, восстановление и обновление горизонтальной дорожной разметки.