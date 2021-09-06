С ноября WhatsApp прекратит поддержку устаревших версий iOS и Android

С 1 ноября мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших планшетах и смартфонах, работающих на базе iOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, приложение станет недоступно для владельцев гаджетов с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9. Компания рекомендует пользователям либо обновить устройство, либо сохранить историю чатов до того, как приложение будет отключено. Это позволит сохранить личные данные владельца.