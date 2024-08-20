С нового учебного года учащимся запретят пользоваться мобильниками в школах

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С нового учебного года школьникам полностью запретят использовать мобильные телефоны как в учебном процессе, так и для других целей. Например, для общения друг с другом во время уроков. Об этом сообщил журналистам заместитель министра – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани.

«После уроков, после школы никому не возбраняется использовать телефоны. Но для учебного процесса телефоны запрещены. И теперь это полномочия не школы, а требование закона», – рассказал спикер в рамках пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

Музипов напомнил об изменениях в законе об образовании, которые касаются запрета на использование гаджетов во время образовательного процесса. «До марта 2023 года школа сама решала, каким образом регулировать этот процесс», – добавил он.

Заместитель министра образования и науки уточнил, что организационный процесс соблюдения этого требования «оставлен на откуп образовательным учреждениям».

«Школы вместе с родителями самостоятельно принимают решения о том, каким образом лучше будет организовать этот процесс – собирать телефоны до начала урока, хранить в каких-то ящиках. Возможно, есть другие варианты», – отметил он.