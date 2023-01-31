С нового учебного года у студентов КГМУ появится курс военной хирургии

С 1 сентября в программу обучения студентов Казанского государственного медицинского университета включат новый курс – военная хирургия и терапия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал ректор КГМУ Алексей Созинов.

«Сейчас разрабатывается программа по модулю военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии. Программные документы подготовлены. Вероятнее всего, с 1 сентября 2023 года этот модуль будет внедрен в подготовку всех, кто получает высшее образование. Так, как когда-то было в советские времена», – рассказал он.

Алексей Созинов добавил, что вопрос открытия военной кафедры в КГМУ пока обсуждается, но заниматься базовой подготовкой будут все.

