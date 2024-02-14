С нового учебного года 90% квот на целевое обучение в вузах закрепят за работодателями

В 2024 году в российских вузах запустят новый механизм целевого обучения. Он начнет действовать в рамках обновленной долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. О предстоящих изменениях «Татар-информу» рассказали в Минтруде Татарстана.

«Важно наладить устойчивые связи между учебными заведениями и предприятиями. В 2024 году на уровне Российской Федерации внедряется новый механизм целевого обучения. Его основные нововведения заключаются в том, что на гражданина, заключившего договор о целевом обучении, возлагается ответственность по осуществлению трудовой деятельности не менее трех лет. Договор могут заключать не только поступающие в учебные заведения среднего и высшего образования, но и студенты, обратившиеся к работодателю или в образовательную организацию», – ответили в пресс-службе на запрос «Татар-информа».

На платформе «Работа России» и портале «Госуслуги» будут размещаться предложения по заключению договоров о целевом обучении с потенциальными работодателями. Внесены соответствующие изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и подготовлен соответствующий проект постановления Правительства РФ.

«Данным проектом предусмотрено, что заказчики целевого обучения должны будут размещать свои предложения начиная с приемной компании 2024-2025 учебного года. Это сделает механизм целевого обучения прозрачным и обеспечит к нему широкий доступ желающих», – пояснили в ведомстве.

По словам специалистов Минтруда, на федеральном уровне принимаются нормативные акты, которыми детализируется квота приема на целевое обучение по программам высшего образования. 90% квоты закрепляется под потребности конкретных предприятий.

В ведомстве рассказали, что благодаря программе содействия занятости молодежи, разработанной до 2030 года, в республике планируются мероприятия, направленные на содействие трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечение занятости не учащихся и неработающих несовершеннолетних.

Кроме того, в регионе запланированы мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности молодежи и инвалидов на рынке труда, а также трудоустройство на временные работы выпускников общеобразовательных организаций, ищущих работу в течение года после окончания учебы. В прошлом году благодаря таким мероприятиям было трудоустроено 155 выпускников, уточнили в региональном министерстве.

«Трудоустройство по таким программам является одним из эффективных направлений работы службы занятости. Выпускник получает стаж работы, трудовую книжку, рекомендации, закрепляет на практике профессиональные знания и умения. Часть ребят после окончания срочного договора, остаются работать на постоянной основе», – заметили в пресс-службе.

Кроме заработной платы молодые люди получают материальную поддержку в размере 4,5 тыс. рублей в месяц в центрах занятости.