С нового года в России начнет работать система единого налогового счета

С 1 января грядущего 2023 года в России начнет действовать институт единого налогового счета (ЕНС). Его будут открывать налогоплательщику на уровне Федерального казначейства для добровольного зачисления денежных средств в целях исполнения текущих или предстоящих обязательств по уплате налогов, а также недоимки и задолженности по пеням и штрафам.

При этом поступившие на счет средства будут распределяться по актуальным реквизитам без участия налогоплательщика. Оплата всех налогов при этом будет проводиться единым налоговым платежом (ЕНП) одним платежным поручением один раз в месяц с указанием только ИНН и суммы. Это отличается от традиционной схемы, когда уплата каждого налога осуществлялась отдельным платежным поручением.

По мнению инициаторов нововведения, ЕНС значительно упростит уплату налогов для бизнеса: всего один платеж 28-го числа каждого месяца и только два изменяемых реквизита в платежном документе. Затем налоговый орган самостоятельно распределит перечисленные средства по обязанностям плательщика.

При внедрении единого налогового счета вводятся единые сроки сдачи отчетности и перечисления платежей — 25-е и 28-е число месяца соответственно.

Налоговики отмечают, что зачет денежных средств будет организован в определенном порядке. Сначала зачтут недоимку по налогам, взносам и сборам, затем предстоящие платежи по ним, далее долги по пеням, по процентам, а в последнюю очередь — долги по штрафам. В каждой категории начинать зачет будут с суммы, которая возникла или должна быть внесена ранее других.

Предложенный механизм распределения средств позволит избежать ситуаций, когда по одним налогам у плательщика образуется переплата, а по другим — недоимка.

Помимо прочего, ЕНС имеет такие преимущества, как один срок уплаты в месяц, одно сальдо в целом по ЕНС, один день для поручения на возврат, один документ взыскания для банка и один день для снятия блокировки по счету. Необходимые изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены федеральным законом от 14 июля 2022 года №263-ФЗ.