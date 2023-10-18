В Госкомитете РТ по тарифам рассказали о новом подходе к подсчету мусора на полигонах

Принимаемый татарстанскими полигонами мусор с нового года будут считать не в кубометрах, а в тоннах. Соответствующее изменение планирует принять Госкомитет РТ по тарифам. Зачем это нужно, объяснил сегодня журналистам начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев.

«По федеральному законодательству есть постановление: если у полигонов нет весов, тот объем мусора, который привезли на полигон, «уполовинчивается», используется коэффициент 0,5. К примеру, перевозчик привез на полигон 10 кубов мусора, а полигон получил плату только за 5 кубов», - пояснил он.

Спикер отметил, что в момент перевода мусора в кубы возникает усредненное значение, в результате появляются отклонения по объемам, которые привезли на полигон и которые реально были захоронены. Данный факт обнаружили специалисты, когда стали анализировать статистику за последние три года.

«Мы сейчас устанавливаем тариф за захоронение одного куба, а с 1 января 2024 года будет установлен тариф за захоронение тонны мусора», - подчеркнул Гаяз Миннебаев.

Для полигонов, у которых есть весы, выгоднее принимать мусор в тоннах. По данным спикера, по республике примерно 60-65% полигонов оснащены весовым оборудованием. Миннебаев отметил, что, в конечном счете, оплата услуги за вывоз ТКО для населения не должна измениться. Тарифы на вывоз ТКО не будут повышаться до 1 июля 2024 года, напомнил он в беседе с корреспондентом «Татар-информа».