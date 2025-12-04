С нового года полномочия Челнов в градостроительстве перейдут Минстрою Татарстана

Фото: nabchelny.ru

С 1 января следующего, 2026 года полномочия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в градостроительстве распространятся и на город Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Передача полномочий предусмотрена законом РТ от 23 декабря 2023 года №131 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности».

В министерстве будет создан отдел развития Набережночелнинской агломерации, который разместится в здании исполкома Автограда.

Ранее, в 2024 году, соответствующие полномочия органов местного самоуправления муниципалитетов Татарстана, за исключением Казани и Набережных Челнов, были переданы Минстрою РТ.

Для реализации закона в ведомстве создано новое структурное подразделение – Департамент развития территорий. В него входят отделы агломераций, расположенные в семи административных центрах: Казанская – Казань, Заволжье – Буинск, Северо-Западная – Богатые Сабы, Юго-Западная – Алексеевский, Альметьевская – Альметьевск, Камская – Нижнекамск, Северо-Восточная – Мензелинск.

Министерство, в частности, ответственно за подготовку и утверждение генерального плана, единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в них, установление порядка подготовки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в них.

Наряду с этим Минстрой РТ предоставляет разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, бумаги о подготовке документации по планировке территории.

Ведомство также выдает разрешения на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, принимает и реализует решения о комплексном развитии территории и так далее.

В прошлом, 2024 году Минстрой Татарстана рассмотрел 24 857 обращений. В текущем году к сегодняшнему дню уже поступило более 26 тыс. обращений.