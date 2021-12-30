С нового года ПФР по РТ приступит к назначению новых выплат

C 1 января 2022 года Пенсионный фонд Татарстана будет предоставлять татарстанцам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали отделения социальной защиты и Роструд. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОПФР по РТ.

«В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по оказанию некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании более 18 тыс. выплатных дел. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: неработающих граждан, имеющих детей; людей, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированных; инвалидов и детей-инвалидов, имеющих транспортные средства по медпоказаниям; военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР», — сказано в сообщении.

К примеру, через Пенсионный фонд с нового года будут назначаться для граждан, воспитывающих детей следующие меры соцподдержки: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Кроме того, будет назначаться единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. С полным перечнем передаваемых мер поддержки можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет благодаря межведомственному взаимодействию. Людям, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут перечисляться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если люди имеют право на эти пособия, но еще не получают их, то с 1 января 2022 года им нужно обратиться в клиентские службы ПФР. Получить ответы на вопросы о мерах поддержки можно по номеру единого контакт-центра 8 800 6000000. Звонок бесплатный.