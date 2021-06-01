«С них нужно брать пример»: в Казани наградили семерых юных героев из Татарстана

В Казани состоялось награждение татарстанских победителей Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце». Семерых ребят наградили за мужество и героизм, которые они проявили при чрезвычайных ситуациях в прошлом году. Еще трое не смогли присутствовать, но им передадут награды позже. Подарки им вручили министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов.

«Эти ребята уже в таком юном возрасте стали героями. Они героически проявили себя в сложных ситуациях несмотря на то, что они еще не взрослые. Это заслуживает уважения. Мы с ними встречаемся не только для того, чтобы их наградить их, но и выслушать их инициативы и предложения. С них уже сейчас можно брать пример», — сказал Дамир Фаттахов.

Он пояснил, что молодых людей выдвинули на участие в инициативе сами муниципалитеты, отмечая героические поступки своих земляков.

Награды юным героям вручил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. Он отметил, что для него большая честь находиться среди столь молодых людей, которые уже в такие годы совершают героические поступки.

«Вас сегодня здесь 10 победителей. Вы совершили красивые мужественные поступки. Вы еще совсем молодые, но уже готовы к настоящим мужским поступкам. Восхищаюсь вами», — заявил Демидов.

Среди награждаемых были молодые люди от 7 до 18 лет. Они спасали людей из пожаров, помогали в тяжелых жизненных ситуациях и даже спасали детей от маньяков. Именно такой героический поступок совершил самый младший из получивших медаль — Радмир Галиев из Чистополя. Он не побоялся дать отпор мужчине, который пытался схватить его подругу.

«Мы гуляли с подружкой в соседнем дворе. Она меня старше всего на год. Мы катались на качелях, и к нам подсел мужчина. Мы пошли в сторону дома, а он погнялся за нами и схватил подругу. Я начал его пинать и звать на помощь. В это время вышел сосед, и мы вместе смогли его остановить. После этого его забрали в полицию», — поделился юный герой.

Сразу несколько награждаемых проявили мужество во время пожаров. К примеру, 14-летний Данила Никитин помог вытащить людей из горящего дома. Он не считает себя героем, по его словам, это был его долг и поступить иначе было нельзя.

«Я вышел из дома и услышал хлопки. Увидел пожар, сообщил об этом маме и пошел туда. Сам не знаю почему, на подсознательном уровне я сразу бросился помогать. А когда пожарные приехали и все потушили, я тихонечко ушел. Я не считаю, что совершил подвиг, я просто помог, это мой долг», — сообщил Данила Никитин.

Победителям вручили медали и памятные подарки.

Общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» поддерживается Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и организуется Фондом социально-культурных инициатив. «Горячее сердце» направлено на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Основной целью инициативы является выражение признательности детям и представителям молодежи, проявившим мужество, неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям.

В 2021 году по итогам работы наградной комиссии оргкомитета к награждению представлены 166 лауреатов из субъектов РФ, в том числе 19 человек из регионов Приволжского федерального округа.