«С ними уходит целая эпоха»: в Казани простились с Фатихом Сибагатуллиным

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В Казани сегодня простились с видным государственным и политическим деятелем Фатихом Сибагатуллиным, который ушел из жизни 24 июня на 73-м году жизни. В церемонии, которая прошла во Дворце земледельцев, приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Республиканскую общественность постигла большая утрата – ушел из жизни видный государственный и политический деятель, доктор ветеринарных наук, профессор, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики, бывший глава Нурлатского района, депутат Госсовета и Госдумы, патриот своего народа и своей республики Фатих Саубанович. Мы все глубоко скорбим по поводу его неожиданной кончины», – сказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, Фатих Сибагатуллин на протяжении 11 лет руководил Нурлатским районом, при нем муниципалитет достиг высоких показателей, социально-экономического и инфраструктурного развития, был передовым в агропромышленном производстве.

«С 2007 по 2021 год, три созыва, он избирался депутатом Государственной Думы от Татарстана. Имея большой личный опыт, являлся одним из наиболее грамотных и последовательных защитников отечественных сельхозпроизводителей. Много внимания уделял экологической безопасности и разумному природопользованию, умело защищал интересы татарстанских избирателей и работал по привлечению федеральных средств в экономику республики», – отметил Мухаметшин.

Председатель Госсовета охарактеризовал Фатиха Сибагатуллина как энергичного, целеустремленного, беззаветно любящего свою родину человека. «Он всемерно содействовал поступательному развитию республики и ее народу, многое делал для улучшения качества жизни земляков. Уверен, что память о нем, о его добрых делах навсегда останется в сердцах татарстанцев. Он был увлеченной личностью, прожил яркую и насыщенную многими событиями жизнь. В скорбные дни о таких людях говорят: “С ними уходит целая эпоха”», – подчеркнул он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров добавил, что общественность провожает в последний путь «человека с широкой душой и большим сердцем».

«Он был прекрасным аграрием, внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства Татарстана. Заняв пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики в 1990 году, затем возглавив Нурлатский район, Фатих Саубанович разработал и внедрил инновационные методы в растениеводстве, которые позволили получить высокую урожайность зерновых и кормовых культур, обеспечить гарантированную кормовую базу для животноводства», – продолжил он.

Глава Минсельхозпрода заметил, что при непосредственном участии Фатиха Сибагатуллина была разработана концепция развития животноводства Татарстана по 2010 год.

«Он постоянно сотрудничал с научными и образовательными учреждениями стран Ближнего Востока, Америки, Центральной Европы в области научного скотоводства и коневодства. Все мы помним его неподдельную любовь к лошадям. Деловые и человеческие качества, высокое чувство ответственности за дело, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание. Его уход из жизни – это большая потеря для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – резюмировал он.

Фатих Сибагатуллин родился в селе Апазово Арского района ТАССР в 1950 году. Окончил Казанский ветеринарный институт им. Баумана, Саратовскую высшую партийную школу и Казанский государственный финансово-экономический институт.

С 1990 по 1995 год возглавлял республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в 1995-1996 годах занимал пост заместителя Премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

С 1996 по 2007 год являлся руководителем Нурлатского района, в декабре 2007-го был избран в Госдуму РФ V созыва. Также входил в состав Госдумы РФ шестого (с 2011-го) и седьмого созывов (с 2016-го).

Фатих Сибагатуллин будет похоронен в селе Апазово Арского района Татарстана.