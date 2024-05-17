«С ним я светилась, теперь этот свет погас»: жена бойца СВО о том, как пережила потерю

«Я ехала в гости как подруга, а когда мы зашли в дом к его родителям, он сказал: «Это моя невеста»

Ильдар Мазитов служил кадровым офицером, заместителем командира танкового батальона по вооружению и неоднократно участвовал в боевых действиях и контртеррористических операциях. Дважды кавалер ордена Мужества, награжден медалями за боевые отличия, за службу на Кавказе и участие в боевых действиях в Сирии.

Он окончил Казанское танковое училище и сразу после выпускного, в 2009 году, был распределен в Южный военный округ, в войсковую часть в Чечне, станицу Калиновскую, где прослужил в общей сложности 14 лет. Жена военного Альбина Мазитова нашла в себе силы, чтобы рассказать всем, каким был ее герой.

«Мы познакомились, когда мне было 14 лет, а ему – 16. Он уже был курсантом, только-только принял присягу. Мы встретились в Казани благодаря его товарищу и дружили 10 лет. За это время он успел жениться и развестись. Наши с ним отношения начались внезапно: я только рассталась со своим молодым человеком, а Ильдар как раз приехал в отпуск. Он предложил мне поехать к нему в Альметьевск отвлечься от мрачных мыслей. Я ехала туда как его друг, а когда мы зашли в дом к его родителям, он сказал: “Знакомьтесь, это моя невеста“. И я подумала: почему бы и нет?» – с улыбкой рассказала Альбина.

«Не каждая женщина сможет это выдержать»

Два года влюбленные не могли пожениться, потому что Ильдар постоянно был в командировках.

«На тот момент он был старшим лейтенантом, командиром взвода. Мы постоянно были в разъездах: то командировка, то танковый биатлон, и ему никак не давали отпуск. Только в 2016 году его отпустили отдыхать, мы приехали в Казань и сразу поженились», – рассказала Альбина.

В тот же год у четы Мазитовых родился сын. Альбина признается: за годы совместной жизни она испытала на себе все тяготы судьбы жены офицера.

«Не каждая женщина сможет это выдержать, в части было много женщин, которые бросали детей на мужей и сбегали. Городским военным, которые вечером приходят домой, проще. А когда ты ездишь по закрытым военным частям, где периодически не бывает ни еды, ни воды, когда поездка за продуктами занимает полтора часа через блокпосты, это совсем другое», – вздыхает она.

Но жена героя ни разу не опускала руки – напротив, она успела полюбить Чечню и до сих пор с удовольствием приезжает в гости к своим подругам.

«Меня устраивала моя жизнь полностью. Там я нашла себя, стала председателем женсовета военной части, обустраивала дворы, организовывала праздники для детей. Мне все время было чем заняться», – говорит она.

«Я понимала, что ситуация нехорошая, но всегда надеешься на лучшее»

Уклад жизни Мазитовых переменился, когда в январе 2022 года батальон Ильдара уехал на учения.

«Я, как обычно, собрала мужа в командировку. Только 24 февраля, когда включила телевизор, я узнала, что началась СВО», – вспоминает она.

С началом спецоперации Альбина и другие жены офицеров сплотились, чтобы посильно помогать мужьям.

«Первую неделю они вообще не выходили на связь. Пока я жила в ожидании первой весточки от него, я почему-то была спокойна как удав. Даже успокаивала других жен, чтобы не паниковали понапрасну», – вспоминает она.

Когда связь наладили и супруг периодически звонил домой, Альбина узнавала от него о сослуживцах и передавала информацию их женам.

«Мы с первых дней собирали гуманитарную помощь, установили контакт с мужьями. У меня тогда уже была машина, и я ездила по ближайшим селам, собирала гуманитарку и личные посылки», – рассказала жена героя.

«Было непросто слышать, как за стенкой кто-то ревет»

Через полгода после того, как началась СВО, Альбина переехала в Казань к родным. Обстановка к тому моменту стабилизировалась и военные из части ее мужа больше не нуждались в гуманитарной помощи.

«Все жены начали разъезжаться, остались только те, кто работает. Оставаться там было сложно. Когда начали поступать первые известия о смертях, было непросто слушать, как за стенкой кто-то ревет. Это наводило ужас, я ведь понимала, что и муж мой не бессмертен. Я хотела позднее вернуться в Чечню, но Ильдар сказал: “Нет уж, сиди там, если что-то случится, ты хотя бы будешь среди родных”. Я гнала от себя мысли о плохом», – вспоминает Альбина.

Ее подруги из Казани, с которыми она поделилась своими переживаниями, спросили, почему она так волнуется. Понимала ведь, за кого выходила замуж. Альбина призналась, что не чувствовала в Казани понимания и поддержки.

В войсковой части мужа, в танковом батальоне, все жили как одна большая семья.

«Если жена какого-нибудь офицера уезжала, то все остальные жены его кормили, помогали ему в быту. А если наоборот – уезжал муж, то все помогали супруге. Поэтому когда мы узнавали о том, что кто-то погиб, это воспринималось как личная трагедия. Я до сих пор на связи со всеми», – рассказала Альбина.

«Ладно, держись. Ильдар погиб»

Первый раз Ильдар приехал в отпуск в декабре, спустя почти год после отбытия на СВО, и остался всего на 15 дней.

«Он приехал к нам в Казань, мы повидались со всей родней. Эти 15 дней пролетели как один миг, в июне он снова обещал приехать. 8 июня вечером я отвела ребенка в подготовительный класс, когда мне позвонил наш замкомандира и сказал, что он с женой и сыном сейчас в Казани, и предложил увидеться. Я обрадовалась и согласилась, сразу же отправилась на встречу. Помню, стоит его машина, он выходит из нее один, приветствует меня и говорит: “Ладно, держись. Ильдар погиб”», – расплакалась Альбина.

Жена узнала о гибели супруга через четыре часа после того, как произошла трагедия. Вместе с Ильдаром погибли еще три человека – весь экипаж его танка. Они стояли рядом с машиной, когда их обстрелял HIMARS.

«Замкомандира пообещал, что сам организует доставку тела и похороны. Ильдара привез лично подполковник из его части. Мы решили, что лучше всего похоронить его в родной деревне, ритуал погребения прошел 11-го числа. В тот день там должны были проводить Сабантуй, но его решили отменить. Приехал глава района, люди из военкомата, представители Союза танкистов. Церемония прощания прошла со всеми почестями. Но, если честно, я смутно помню подробности», – говорит Альбина.

Когда Ильдара не стало, соответствующая информация появилась на украинских сайтах, и незнакомцы начали писать Альбине оскорбительные сообщения.

«Как раз был День России, и я просто поздравляла их всех с праздником», – улыбнулась девушка.

«У сына вылез седой волос, а ведь ему всего 7 лет»

Альбина рассказала, что больше всего переживает за жен офицеров и военных, которые сейчас находятся в зоне СВО.

«На похоронах был наш сын. Сначала он сказал, что не пойдет, и остался дома, но потом я узнала, что он все-таки прибегал посмотреть. Недавно я заметила, что у него вылез седой волос, а ведь ему всего 7 лет. Наш сын стойкий, он исправно ходит в школу, неплохо учится. Он – вылитый отец, даже мимика похожа. Иногда я смотрю на него, и на сердце становится спокойнее, ведь Ильдар оставил часть себя в сыне», – едва сдерживает слезы Альбина.

Мальчик очень гордится папой, но рассказывает о нем не всем детям.

«Он говорит, что его папе будет вечно 34 года, что он офицер, герой и погиб за Родину. Он растет настоящим мужчиной, каждый день приносит мне цветочки и помогает носить тяжелые сумки. Я им горжусь», – рассказала Альбина.

Она также рассказала, что первый орден Мужества Ильдару вручили еще в то время, пока он был в зоне СВО, но ее супруг отличался скромностью, поэтому даже не рассказал, за какие именно заслуги. Вскоре супруге погибшего героя вручат его второй орден, к которому его представили уже посмертно.

«Другим женам я хочу пожелать терпения и думать только о хорошем, даже если случается плохое. Я очень сильно поменялась после того, как потеряла Ильдара, и уже не такая жизнерадостная, как раньше. У нас была идеальная семья, мы очень хорошо понимали друг друга. С ним я светилась, а теперь этот свет погас», – поделилась жена героя.

Фотографии из семейного архива Мазитовых