«С ним связано становление РТ»: Минниханов опубликовал видео ко дню рождения Шаймиева

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление ко дню рождения Первого Президента РТ, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Сегодня ему исполнилось 86 лет.

«Безусловная любовь татарстанцев к Минтимеру Шариповичу объяснима. Именно с его именем связано становление нашей республики», — подчеркнул руководитель РТ в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил именинника за внимание, советы и искреннюю преданность Татарстану.

Поздравление сопровождается видео, на котором опубликованы фото Шаймиева разных лет, а также перечислены его основные достижения в должности первого лидера Татарстана, Государственного Советника РТ, инициатора создания и председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

«Поэтому и смогли возродить древний город Болгар и остров-град Свияжск, построить Болгарскую исламскую академию и воссоздать Собор Казанской иконы Божией матери, создать полилингвальные образовательные комплексы с говорящим названием „Адымнар (шаги) — путь к знаниям и согласию“, — перечисляется в ролике. — В этом вся философия его жизни».

Видео: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова