«С ним сердце под контролем 24 часа в сутки»: как жительнице РТ вживили под кожу мини-ЭКГ

В Татарстане пациентке впервые установили под кожу устройство для снятия ЭКГ. О том, что призвано обнаружить мини-устройство, как оно контролирует работу сердца и что почувствовала пациентка в момент его установки, в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Ночью человек не может пожаловаться на самочувствие, но устройство покажет, есть ли нарушения»

Сегодня в железнодорожной больнице Казани впервые в Татарстане провели уникальную мини-операцию по установке подкожного ЭКГ-устройства. Процедуру провел главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения РЖД Заур Шугушев.

75-летней жительнице Казани с подозрением на патологию сердца установили петлевой регистратор. Небольшое устройство может работать в организме человека в течение трех лет, все это время записывать показатели изменений сердечного ритма. Рекордер позволит круглосуточно отслеживать состояние пациентки и при необходимости экстренно принять решение о ее госпитализации.

«Бывает много случаев обмороков неясного генеза. Холтер, в отличие от петлевого регистратора, не позволяет достоверно связать сбой работы сердца с обмороком. С новой технологией сердце находится под контролем прибора 24 часа в сутки 365 дней в году. В ночные часы человек не может пожаловаться на самочувствие, но устройство покажет, есть ли нарушения в работе сердца. Мы можем выявить влияние храпа на работу сердца, понять, насколько это далеко зашедший процесс и как нужно вмешиваться», – рассказал Заур Шугушев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«При установке чувствуется лишь легкое воздействие»

Манипуляция проходит под местным обезболиванием. Весь процесс занимает от 5 до 15 минут. Не требуется специальной подготовки к операции, госпитализации и реабилитации. Удаляется прибор так же, как и ставится.

«Когда мне объяснили, в чем суть работы рекордера, я очень обрадовалась, ведь мое сердце будет под контролем. Перед операцией никак не переживала, а увидев врачей, совсем успокоилась. Я очень довольна и благодарна», – сказала пациентка Румия Мухарлямова.

У пациентки случаются обмороки, причина их пока неизвестна. С помощью регистратора можно будет понять, связаны ли обморочные состояния с нарушениями в работе сердце. Затем врачи определят группу риска и изберут тактику лечения.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Самочувствие отличное, чувствуется легкое воздействие. Почувствовала только укол, а установку импланта не ощутила», – поделилась во время процедуры Румия Мухарлямова.

Манипуляция заняла менее 10 минут. Домой пациентка отправилась уже через час. Ей не противопоказаны никакие активности. Она также может спокойно лежать на боку, где находится сердце.

По словам врача, снимать показания можно в любое время, но по протоколу это делается раз в месяц, раз в три месяца и раз в полгода, в зависимости от заболевания. Доктор программирует устройство, какие-то периоды записи получают приоритет. В любом случае возможно сохранить все записи за три года.

«Пациенты говорят о своей проблеме, но у врача нет должного подтверждения. Жалоб пациента недостаточно, чтобы пойти на операцию. Устройство развязывает врачу руки. Оно дает правильную информацию для лечения. Специалист сможет четко сказать, связаны ли жалобы пациента с нарушением ритма сердца. Технология хорошо известна, в год в России проводят около тысячи таких операций. Министерство здравоохранения РФ выделяет квоту – для пациента это бесплатно», – объяснил врач.