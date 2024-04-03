«С нетерпением жду 9 Мая»: старейшая жительница Ютазов отметила 105-летие

В Ютазинском районе Татарстана проживает удивительная женщина, которая в эти дни отмечает свое 105-летие. Это Мухтарама Хайртдинова, участница Великой Отечественной войны, побывавшая в немецком плену.

Юбилей долгожительницы является не только ее личным праздником, но и днем восхищения ее выдержкой в трудные времена, а также ее способностью наслаждаться жизнью и быть любимым человеком для своих близких.

Мухтарама Хайртдинова родилась в деревне Какре-Елга (ныне — Азнакаевский район РТ) и после окончания семилетней школы работала секретарем-машинисткой и заведующей лабораторией. В июне 1941 года началась война, девушка получила повестку в 1943 году. Она служила санинструктором в составе противотанкового артиллерийского полка. В 1944 году батарею окружили немецкие войска, и бойцы заняли оборону близ деревни Михайловка.

Немецкая авиация нанесла удар по окруженным, и началась танковая атака. По словам Мухтарамы, немецкие танки двигались прямо по окопам и погибшим, лишь восемь — десять бойцов попали в плен. Их отправили в Германию на товарном поезде.

В плену уроженка ТАССР оказалась в госпитале, где работала на кухне. Однажды она заметила солдата, который подбирал пищевые отходы. Оказалсь, что боец — ее земляк, который когда-то работал заведующим нефтебазой, где трудилась и она. Впоследствии Мухтарама начала подкармливать его, и в итоге он вернулся домой.

Жизнь в плену не была легкой, еда часто отсутствовала. Иногда зажиточные немцы выбирали военнопленных, чтобы использовать их как батраков. Это означало относительно неплохие условия проживания и питания. Мухтарама оказалась выбрана одной из немецких женщин и жила и работала у ней до освобождения войсками союзников в 1945 году.

Когда Мухтарама вернулась на Родину, ее не приняли на работу из-за подозрений в сотрудничестве с врагом. Поэтому она решила уехать в Среднюю Азию, работала там учителем. Но жизнь не разрешила ей полностью оторваться от родной земли, и она вернулась обратно. В итоге женщина стала ветераном труда, получила различные награды за службу во время войны. Сегодня она живет вместе с близкими и празднует свой юбилей в окружении соседей и друзей.

Сейчас в Ютазинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны. Один из них живет в поселке Уруссу, второй — в селе Байряка, а третья, Мухтарама Хайртдинова — в селе Ютаза. Все они с нетерпением ждут 9 Мая, День Победы, чтобы снова быть вместе.

Юбилей Мухтарамы Хайртдиновой был незабываемым событием. Она получила поздравления от главы района, других руководителей и ветеранов. Цветы, подарки, поздравления и награды — всё это стало для нее знаком восхищения и признания со стороны земляков. Несмотря на солидный возраст, она всё так же бодра и хорошо себя чувствует. Это вызывает восхищение у всех, кто знает ее и ее историю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что старейший житель Ютазинского района Мухтарама Хайртдинова проголосовала на дому.

Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.