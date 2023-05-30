В Елабужском районе за два месяца нашли и ликвидировали 69 мусорных свалок

В Елабужском районе Татарстана за два месяца выявили 69 мусорных свалок. Нарушителей оштрафовали на 261 тысячу рублей, сообщил глава района Рустем Нуриев на аппаратном совещании.

Служба муниципального контроля за два месяца составила 263 протокола и выдала 280 предписаний, добавил Нуриев. Всего, по его данным, за время проведения санитарного двухмесячника рабочие вывезли порядка 98 тысяч кубов мусора.

На контейнерных площадках города установлены видеокамеры, на основании полученных материалов нарушителей находят и наказывают. Кроме того, сотрудники мунконтроля совместно с участковыми проводят рейды по городу.

«Мы видим положительную динамику в этой работе, население привыкает быть более аккуратным и относится к городу более бережно», – отметил глава района.