Неисправный руль, переделанная дверь – ГИБДД проверила состояние автобусов в Казани

Рейд ГИБДД начался в семь утра – два экипажа расположились на въезде в город на Горьковском шоссе. Автоинспекторы останавливали и проверяли каждый автобус и такси.

Фото: © Гузель Хусаинова

«Особое внимание мы уделяем техническому состоянию транспорта – проверке руля, тормозов, лобового стекла. Кроме того, мы проверяем все необходимые документы водителя», – рассказал начальник технического надзора ГИБДД УМВД по РТ Павел Назаров.

Фото: © Гузель Хусаинова

По словам главы отдела, за восемь месяцев в Казани произошло более 60 ДТП по вине водителей автобусов – пострадали порядка 70 человек.

Одним из первых автоинспектору попался микроавтобус Mercedes. Сотрудник ГИБДД обратил внимание, что у иномарки «лысая» резина и трещина на стекле – за оба нарушения водителю придется заплатить по 500 рублей штрафа.

Фото: © Гузель Хусаинова

Кроме того, во время проверки выяснилось, что водитель сменил дверь авто с ручной на автоматическую. Это считается серьезным нарушением, потому что любое изменение в конструкции транспорта должна быть заранее оговорено и согласовано с Госавтоинспекцией.

«Заводом-производителем предусмотрена дверь с ручным механизмом. В этом случае согласования с ГИБДД не было – теперь ему придется оплатить 500 рублей», – объяснил начальник отдела технадзора.

Более того, такое нарушение чревато аннулированием регистрации транспорта. Чтобы избежать этого, владельцу авто будет достаточно подойти в отделение ГИБДД и зафиксировать изменение.

Фото: © Гузель Хусаинова

Продолжив проверку микроавтобуса, автоинспектор заметил неисправность руля. К слову, такое нарушение автоинспекторы встречает часто.

«Чтобы проверить руль, мы используем специальный прибор – люфтомер. Люфт руля легковушек не должен превышать 10 градусов, автобусов – 20. Если мы обнаружим неисправность, то транспорт автоматически отправляется на штрафстоянку», – объяснил Назаров.

Фото: © Гузель Хусаинова

За время рейда автоинспекторы отправили на спецстоянку еще два автобуса с неисправными рулями. В ГИБДД напомнили, что в таком случае ответственность несет не только водитель, но и механик, выпустивший автобус в рейс. Если водителя ждет небольшой штраф в 500 рублей, то проверявшему авто придется оплатить от пяти до восьми тысяч рублей.

За четыре часа рейда автоинспекторы проверили около 40 автобусов – три из них были отправлены на штрафстоянку. Были составлены 18 материалов – среди них нарушения об управлении автобусом без свидетельства о регистрации и тахографа, а также езда с непристегнутым ремнем.