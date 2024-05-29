С наступлением жары спрос на средства от боли в горле сопоставим с продажами зимой

Фото предоставлено пресс-службой «Здравсити»

Аномальная жара, стремительно установившаяся во многих регионах России после заморозков в первой декаде мая, грозит неокрепшему за зиму и весну организму целым букетом простудных заболеваний. Одно из наиболее коварных – так называемая летняя ангина.

В жаркое время года велик соблазн съесть мороженое или попить ледяной воды. Добавьте к этому кондиционеры и получите переохлаждение – главный провоцирующий фактор ЛОР-заболеваний.

В жару в аптеках наблюдается немало клиентов с жалобами на боли в горле. Спрос на средства от этого недуга в Татарстане летом довольно высокий и сопоставим с продажами в зимний период. По данным маркетплейса здоровья «Здравсити» за последние два года, в июне-июле продавалось по несколько сотен упаковок таких препаратов. В топе самых популярных – таблетки для рассасывания и различные спреи.

В этом сезоне ожидается не меньший спрос, причем расти он начал раньше, подтвердили в «Здравсити», – с третьей декады мая. Поэтому самое время проверить домашнюю аптечку и заранее запастить средствами от боли в горле по выгодной цене.

«Иногда ангина не может полностью исчезнуть за день; это может занять несколько дней. При ангине, вызванной такими возбудителями, как стрептококк, могут потребоваться антибиотики. И, конечно же, если боль в горле не проходит в течение нескольких дней, вам следует проконсультироваться с врачом», – отметила иммунолог Алена Парецкая.

Чтобы быстро избавиться от боли в горле, по совету доктора можно полоскать горло соленой водой несколько раз в день, что поможет уменьшить отек. Можно попробовать охлаждающие леденцы – они облегчат боль и простимулируют выработку слюны для поддержания влажности горла.

И осторожнее с кислыми ягодами и фруктами – фруктовая кислота может спровоцировать развитие инфекции.

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