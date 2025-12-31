С наступающим! – Казань в новогоднем убранстве

Фотографы «Татар-информа» отправились по улицам Казани с заданием создать всем нам окончательное новогоднее настроение. И кажется, у них получилось. Поздравляем наших читателей этой фотооткрыткой в последней публикации 2025 года и желаем счастья и удачи в наступающем 2026-м!
Символы 2026 года на улице Баумана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Площадь Тукая
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Центральная елка Казани у Центра семьи «Казан»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Музей истории городского электротранспорта на Петербургской
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
У входа в Центральный парк им. Горького
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Новые новогодние локации у Московского рынка
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Площадь перед театром имени Тинчурина (ранее – Камала)
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Главная улица Казанского кремля
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Перекресток улиц Мусы Джалиля и Баумана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Парк «Крылья Советов» в Соцгороде
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Главный городской каток в парке «Черное озеро»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Площадь Свободы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Комплекс «Туган авылым»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Двор Присутственных мест в Казанском кремле
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Вид на «Кул Шариф» с площади Тысячелетия
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
