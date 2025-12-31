news_header_top
Общество 31 декабря 2025 18:00

С наступающим! – Казань в новогоднем убранстве

Фоторепортаж с предновогодних улиц Казани

Фотографы «Татар-информа» отправились по улицам Казани с заданием создать всем нам окончательное новогоднее настроение. И кажется, у них получилось. Поздравляем наших читателей этой фотооткрыткой в последней публикации 2025 года и желаем счастья и удачи в наступающем 2026-м!

С наступающим! – Казань в новогоднем убранстве
Символы 2026 года на улице Баумана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадь Тукая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центральная елка Казани у Центра семьи «Казан»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Музей истории городского электротранспорта на Петербургской

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У входа в Центральный парк им. Горького

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые новогодние локации у Московского рынка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадь перед театром имени Тинчурина (ранее – Камала)

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная улица Казанского кремля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перекресток улиц Мусы Джалиля и Баумана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Парк «Крылья Советов» в Соцгороде

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный городской каток в парке «Черное озеро»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадь Свободы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комплекс «Туган авылым»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Двор Присутственных мест в Казанском кремле

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вид на «Кул Шариф» с площади Тысячелетия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

