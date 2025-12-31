С наступающим! – Казань в новогоднем убранстве

Фоторепортаж с предновогодних улиц Казани

Читайте нас в

Фотографы «Татар-информа» отправились по улицам Казани с заданием создать всем нам окончательное новогоднее настроение. И кажется, у них получилось. Поздравляем наших читателей этой фотооткрыткой в последней публикации 2025 года и желаем счастья и удачи в наступающем 2026-м!





Символы 2026 года на улице Баумана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадь Тукая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Центральная елка Казани у Центра семьи «Казан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Музей истории городского электротранспорта на Петербургской Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» У входа в Центральный парк им. Горького Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Новые новогодние локации у Московского рынка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Площадь перед театром имени Тинчурина (ранее – Камала) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Главная улица Казанского кремля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Перекресток улиц Мусы Джалиля и Баумана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Парк «Крылья Советов» в Соцгороде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Главный городской каток в парке «Черное озеро» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Площадь Свободы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Комплекс «Туган авылым» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Двор Присутственных мест в Казанском кремле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Вид на «Кул Шариф» с площади Тысячелетия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»