С нарушителей ПДД в Татарстане приставы взыскали 405 млн рублей долгов по штрафам

Судебные приставы-исполнители Татарстана за этот год взыскали с нарушителей ПДД 405 миллион рублей. Об этом в Кабинете Министров РТ во время брифинга на тему: «О нововведениях в работе судебных приставов Республики Татарстан» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«Большая работа проводится по взысканию штрафов ГИБДД. Автовладельцы нарушают правила дорожного движения, не оплачивают штрафы в установленные законом сроки. Потом взысканием долгов занимаемся мы. Сейчас на исполнении находится более 211 тысяч исполнительных производств, а было на исполнении 692 тысячи. Взыскано с начала года с нарушителей ПДД более 405 миллионов рублей», — рассказал Закиров.

Взысканием таких долгов приставы часто занимаются совместно с коллегами из ГИБДД. Должников они ловят прямо на дороге с применением комплекса «Дорожный пристав».