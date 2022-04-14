С началом мотосезона в Татарстане за байкерами будут следить полицейские на мотоциклах

В Татарстане с наступлением тепла на улицах появились первые байкеры. В связи с этим на патрулирование автодорог республики вышли мотобатальоны ГИБДД, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

За прошлый год на территории республики произошли 63 ДТП с участием мотоциклов, в которых 3 человека погибли и еще 63 получили травмы.

Также в ГИБДД отметили, что ежегодно от жителей республики поступают жалобы на байкеров, которые устанавливают на мотоциклы прямоточные глушители, тем самым создавая невыносимый шум. В Госавтоинспекции напоминают, что для выявления превышения уровня полицейские используют цифровые шумомеры. Если нарушитель будет пойман, ему грозит штраф в 500 рублей.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования правил дорожного движения», – напомнили в ГИБДД республики.

