С началом ледостава на водоемах Татарстана появятся 10 круглосуточных постов МЧС

Для контроля обстановки в местах наибольшего скопления рыбаков в период ледостава и оперативного реагирования на происшествия на водных объектах республики будут выставлены 10 круглосуточных спасательных постов МЧС.

Спасатели будут работать на судах на воздушной подушке. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

«Именно в ноябре наступает наиболее опасный переходный период ледостава. Не глядя на запрещающие знаки и указатели, не думая о последствиях, рыбаки выходят на неокрепший лед. Так, ежегодно в период ледостава и весенний период таяния льда на водоемах регистрируются случаи провала людей под лед», – рассказал Венедиктов.

Посты МЧС появятся в Лаишевском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Чистопольском, Нижнекамском, Мензелинском и Зеленодольском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

Отмечается, данные посты будут действовать до установления прочного ледяного покрова.