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Происшествия 24 июля 2025 17:18

С начало года в РТ в два раза снизилось число заявлений о пропавших без вести

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С начало года в Татарстане снизилось число заявлений о пропавших без вести. Об этом рассказали на пресс-конференции на тему «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц» в МВД по Республике Татарстан.

«Количество заявлений о пропаже постоянно уменьшается. В 2020 году зарегистрировали 4088 обращений, в 2021-м – 3694, в 2022-м – 2896, в 2023-м – 2623, а в прошлом году – 1314», – отметили в ведомстве.

С начала этого года было зафиксировано 411 заявлений о пропаже людей, а это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Местонахождение 297 пропавших людей было установлено в короткие сроки – до 10 суток, и разыскные дела по ним не заводились.

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