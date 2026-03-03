С начала года в Татарстане резко вырос ввод многоквартирного жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Застройщики многоквартирных домов ввели 305 тыс. кв. м жилья в январе-феврале в Татарстане. Для сравнения: за тот же период прошлого года было сдано 64 тыс. кв. м. Об этом в разговоре с «РБК Татарстан» сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев.

По его словам, статистика по многоквартирным домам выросла в несколько раз. Он пояснил, что это связано с проектами, завершенными в четвертом квартале прошлого года, которые начали вводить в эксплуатацию уже в 2026-м.

Всего за первые два месяца года в республике ввели 750 тыс. кв. м жилья. Из них 445 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Минимальный план по вводу жилья на 2026 год в рамках национального проекта Инфраструктура для жизни для Татарстана установлен на уровне 3,175 млн кв. м. Гимаев выразил уверенность, что этот показатель будет достигнут.

В 2025 году республика превысила отметку в 3,5 млн кв. м введенного жилья. По словам замминистра, выйти на такой объем планировалось лишь к 2028 году.

Основную часть нового жилья в прошлом году составили частные дома: в сегменте индивидуального жилищного строительства было сдано 2,4 млн кв. м.