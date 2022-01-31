С начала зимы в Казани возбуждено около 20 дел за неочищенные от снега остановки и дороги

Ежедневно сотрудники ГИБДД осматривают состояние дорог в Казани. Если дороги, тротуары, остановки или пешеходные переходы не очищены от снега, то принимаются меры в отношении тех, кто должен обеспечивать безопасный проезд по дорогам.

Так, с начала зимы в Казани было возбуждено около 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов, а также выдано 150 предписаний для устранения нарушений.

Фото: городская Госавтоинспекция

«Госавтоинспекция Казани призывает водителей соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств, не оставлять автомобили на краю проезжей части в непредусмотренных местах. Это создает препятствия движению общественного транспорта и работе снегоуборочной техники, для парковки автомобилей необходимо использовать специально отведенные места», – сообщил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции Казани Альберт Якупов.

Также городская Госавтоинспекция напоминает, что зимой необходимо быть крайне осторожными как водителям, так и пешеходам, особенно в условиях снегопада и гололеда.