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Происшествия
31 января 2022  12:13
Павел Климчак

С начала зимы в Казани возбуждено около 20 дел за неочищенные от снега остановки и дороги

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Ежедневно сотрудники ГИБДД осматривают состояние дорог в Казани. Если дороги, тротуары, остановки или пешеходные переходы не очищены от снега, то принимаются меры в отношении тех, кто должен обеспечивать безопасный проезд по дорогам.

Так, с начала зимы в Казани было возбуждено около 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов, а также выдано 150 предписаний для устранения нарушений.

 

Фото: городская Госавтоинспекция

 

«Госавтоинспекция Казани призывает водителей соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств, не оставлять автомобили на краю проезжей части в непредусмотренных местах. Это создает препятствия движению общественного транспорта и работе снегоуборочной техники, для парковки автомобилей необходимо использовать специально отведенные места», – сообщил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции Казани Альберт Якупов.

Также городская Госавтоинспекция напоминает, что зимой необходимо быть крайне осторожными как водителям, так и пешеходам, особенно в условиях снегопада и гололеда.

#ГИБДД Казани #очистка снега
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