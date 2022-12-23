С начала зимы с улиц Казани вывезли в три раза больше снега, чем в 2021 году

С начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли с улиц Казани 311 тыс. тонн снега, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

206 тыс. тонн снега вывезли на снегоплавильные пункты, 105 тысяч тонн — на сухие свалки. Согласно данным Гидрометцентра РТ, в городе с начала декабря выпало 60,5 мм осадков — это 121% от месячной нормы.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров во время доклада мэру Ильсуру Метшину отметил, что с точки зрения погодных условий декабрь оказался сложным — обильные снегопады чередовались с ледяными дождями, это привело к повсеместному обледенению пешеходных зон. Градоначальник поручил подготовить анализ проведенной работы для принятия дальнейших решений.