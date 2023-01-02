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Транспорт
2 января 2023  11:51

С начала зимы с улиц Казани вывезли 411,5 тысячи тонн снега

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В Казани с начала зимнего сезона коммунальные службы вывезли на снегоплавильные пункты и сухие свалки 411,5 тысячи тонн снега. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

За минувшие сутки дороги города очищали 608 рабочих и 408 единиц техники, включая 119 комбинированных дорожных машин, 104 тракторные щетки, 48 самосвалов и 105 погрузчиков.

Днем снег будут вывозить с улиц Аграрная, Батурина, Бондаренко, Вишневского, Габишева, Гвардейская, Даурская, Декабристов, Ершова, Зорге, Каспийская, Космонавтов, Кремлевская, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Павлюхина, Петербургская, Право-Булачная, Фучика, Сибгата Хакима, Центральная, Клары Цеткин, Чернышевского, Чистопольская, а также с Сибирского тракта, проспектов Камалеева и Ямашева. 

Горожане могут оставить обращения касательно уборки дорог через систему «Открытая Казань», по телефону 063 и через чат-бот в Telegram-канале «Моя Казань». 

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