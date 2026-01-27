news_header_top
Общество 27 января 2026 12:04

С начала января в Татарстане снижается число заболевших гриппом

В Республике Татарстан сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. В то же время число лабораторно подтвержденных случаев гриппа снижается. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За неделю в республике зарегистрировано 11 276 случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 11,6% и ниже эпидемического порога на 39%.

Доля положительных результатов на грипп снизилась до 51% и составила 236 случаев. Преобладает вирус гриппа А.

Заболеваемость COVID-19 ниже аналогичного периода предыдущего года на 39,7%.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #грипп #Здоровье #медицина
