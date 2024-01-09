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Общество 9 января 2024 18:02

С начала января с улиц Казани вывезено 78 тыс. тонн снега

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С начала 2024 года с улиц Казани вывезено 78 тыс. тонн снега. Итогами уборки города в новогодние праздники поделился Комитет внешнего благоустройства города.

За восемь дней выпало 11 мм осадков, или 26% от месячной нормы. Для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах использовано 4,7 тыс. тонн специальных материалов. К уборке улиц ежедневно было привлечено порядка 490 единиц техники.

В новогоднюю ночь за чистотой следили 150 рабочих.

#уборка снега
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