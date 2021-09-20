С начала учебного года восемь детей пострадали в ДТП в Казани

С 20 по 24 сентября в Казани пройдет «Неделя безопасности дорожного движения». Только с начала учебного года на дорогах столицы республики произошло восемь ДТП, в которых пострадало столько же детей.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД приходят к детям в школы и детские сады, проводят с ними тематические мероприятия, напоминают об основных правилах безопасности на дорогах, показывают обучающие фильмы.

Школьники, в свою очередь, проводят яркие флешмобы в поддержку популяризации световозвращающих элементов.

С родителями учеников проведут профилактические беседы о необходимости соблюдения детьми правил безопасности на дорогах.

Ежедневно на последнем уроке педагоги организуют «минутки безопасности», во время которых детям напомнят о правилах дорожного движения. Кроме того, в школах учителя и родительский комитет будут следить, чтобы школьники использовали световозвращающие элементы на одежде.