С начала учебного года в школу из-за симптомов ОРВИ не пустили 4,3 тысячи детей

В Татарстане на входе в школы работают фильтры – на учебу не пускают детей с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По итогам прошедших суток не допущено до посещения 210 детей. Это те детки, у которых были симптомы респираторных инфекций или температура», – отметила замруководителя республиканского ведомства.

Всего с 1 сентября 2022 года не были допущены до уроков 4304 ребенка.