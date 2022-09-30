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Ру Тат
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Здоровье
30 сентября 2022  11:49
Эвелина Киселёва

С начала учебного года в школу из-за симптомов ОРВИ не пустили 4,3 тысячи детей

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В Татарстане на входе в школы работают фильтры – на учебу не пускают детей с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По итогам прошедших суток не допущено до посещения 210 детей. Это те детки, у которых были симптомы респираторных инфекций или температура», – отметила замруководителя республиканского ведомства.

Всего с 1 сентября 2022 года не были допущены до уроков 4304 ребенка.

#школы #грипп #ОРВИ
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