С начала учебного года в Башкирии выросло число заболевших Covid-19 учителей и школьников

С началом учебного года в Башкирии наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом Covid-19 учителей и школьников. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, передает ИА «Башинформ».

Хажин сообщил, что в учебных заведениях республики соблюдаются все предписанные санитарные требования. В частности, на входах организовано разделение потоков учащихся, проводится замер температуры, сохраняется кабинетная система обучения. Педагоги обязаны носить маски, которые допустимо снимать во время уроков.

По данным министра, на сегодня прошли вакцинацию примерно 80% педагогов. Из-за различных заболеваний на дистант переведены 83 ученика. Для школьников с хроническими заболеваниями предусмотрен переход на онлайн-обучение.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил взять ситуацию с заболеваемостью в образовательных учреждениях на особый контроль. «Будем смотреть за динамикой. Если динамика ровная — хорошо, если неровная, будем думать, что с этим делать», — сказал он.

Ранее Хабиров заявлял, что пока оснований переводить «учебный процесс на дистанционный формат обучения нет, но надо быть готовыми ко всему, учитывая распространение коронавирусной инфекции».