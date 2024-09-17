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Общество 17 сентября 2024 17:38

С начала учебного года в 72 сельских школах Татарстана открылись «Точки роста»

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С начала этого учебного года в 72 сельских школах Татарстана открылись центры «Точка роста». Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей создаются по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне. Кроме того, будут способствовать развитию естественнонаучной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления», — отметили в ведомстве.

Современное оборудование в «Точках роста» позволит школьникам самостоятельно проводить экспериментальные исследования.

Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#точка роста
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