С начала учебного года в 72 сельских школах Татарстана открылись «Точки роста»

С начала этого учебного года в 72 сельских школах Татарстана открылись центры «Точка роста». Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей создаются по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне. Кроме того, будут способствовать развитию естественнонаучной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления», — отметили в ведомстве.

Современное оборудование в «Точках роста» позволит школьникам самостоятельно проводить экспериментальные исследования.

Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.