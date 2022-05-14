С начала учебного года школьники Казани сдали в фандоматы более тонны вторсырья

С начала учебного года казанские школьники сдали в фандоматы 1 тонну 15 кг вторсырья – 960 кг ПЭТ-бутылок и 55 кг алюминиевой тары.

Окончательно результаты планируют подвести в конце мая. Пресс-служба УК «ПЖКХ» обещает самым активным ученикам — участникам акции и образовательным учреждениям, собравшим больше других, дипломы и ценные призы.

Однако самая главная награда за сбор вторсырья – это уменьшение количества мусора и вторичное использование ресурсов в производстве, а также воспитание в нынешних школьниках более экологичного отношения к жизни.