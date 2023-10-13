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С начала учебного года две тысячи школьников не пустили на уроки из-за температуры
Татарстанских школьников с температурой и симптомами ОРВИ не пускают на учебу, чтобы не допустить распространения болезней в коллективе. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Традиционно, с первого сентября, с начала учебного года утренние фильтры были возобновлены. На сегодня не допущены до занятий две тысячи детей по причине либо повышения температуры, либо острых вирусных респираторных инфекций», – отметила санитарный врач.
Для сравнения, за такой же период прошлого года от учебы отстранили 2 800 школьников.
Любовь Авдонина уточнила, что за истекшие сутки на утренних фильтрах не допустили до уроков 43 ребенка со всей республики.
В Управлении Роспотребнадзора по РТ настоятельно рекомендуют проводить такие же фильтры в организациях и на предприятиях для того, чтобы в рабочие коллективы не приходил больной человек и не заражал коллег.
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