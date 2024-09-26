С начала учебного года 232 ученика не пустили в школу из-за симптомов ОРВИ

Любовь Авдонина

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В школах Татарстана продолжают работать утренние фильтры, а в классы не пускают школьников с ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На первой и второй неделе сентября практически не было детей, которых не пустили в классы из-за болезни. Всего с 1 сентября не допущено до занятий 232 ребенка», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина напомнила, что учеников не допустят к занятиям при температуре тела свыше 36,6 градусов и наличии симптомов ОРВИ.

В Татарстане ежедневно осматривается около 511 тысяч учащихся. Отстраняя от учебы заболевших детей, школа защищает коллектив от массового распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса. Любовь Авдонина отметила высокую эффективность данной меры и предложила организовать подобные фильтры в трудовых коллективах для предотвращения массовых больничных среди сотрудников.