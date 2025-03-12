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СВО 12 марта 2025 14:37

С начала СВО жители Верхнеуслонского района собрали 140 млн рублей для помощи фронту

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Благодаря жителям и предпринимателям Верхнеуслонского района удалось собрать 140 млн рублей для помощи фронту. Об этом сегодня на выездном заседании Президиума Госсовета РТ в Верхнем Услоне рассказал глава района Евгений Варакин.

Он отметил, что с первых дней проведения спецоперации Верхнеуслонский район оказывает поддержку фронту и помогает семьям участников и ветеранов СВО. Варакин отметил, что это одна из задач государственного масштаба.

«С начала СВО районом отправлено 29 гуманитарных конвоев в зону проведения спецоперации. Благодаря поддержке предпринимателей и неравнодушных жителей общая сумма помощи превысила 140 млн рублей», – сообщил глава района.

Он добавил, что администрация района помогает семьям участников и ветеранов СВО, а также семьям погибших в зоне боевых действий.

«В прошлом году семьям погибших участников СВО выделена материальная помощь на общую сумму три миллиона рублей», – рассказал Евгений Варакин.

#спецоперация #Верхнеуслонский район РТ #СВО #ветераны СВО
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