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СВО 19 ноября 2024 09:19

С начала СВО украинская армия потеряла более 900 тысяч бойцов убитыми или ранеными

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С февраля 2022 года украинская армия потеряла около 906,5 тысячи бойцов убитыми или ранеными. Число потерь в этом году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

Как сообщает ТАСС, в феврале этого года Сергей Шойгу, который тогда занимал должность министра обороны РФ, отметил, что суммарные потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 444 тысяч человек.

После этого Киев потерял ещё более 462,5 тысяч человек убитыми и ранеными.

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