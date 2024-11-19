С февраля 2022 года украинская армия потеряла около 906,5 тысячи бойцов убитыми или ранеными. Число потерь в этом году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

Как сообщает ТАСС, в феврале этого года Сергей Шойгу, который тогда занимал должность министра обороны РФ, отметил, что суммарные потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 444 тысяч человек.

После этого Киев потерял ещё более 462,5 тысяч человек убитыми и ранеными.